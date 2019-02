Kenya: des émissions d'obligations vertes en perspective

(Agence Ecofin) - Dans le cadre du processus de diversification de ses produits, le marché de capitaux kényans a lancé une feuille de route visant l’émission d’obligations vertes cotées et non cotées. Une obligation verte est un instrument de financement destiné à soutenir des projets climatiques ou écologiques et obéissant à des directives et des standards précis.

Les candidats à l’émission de ces obligations vertes devront donc engager un vérificateur indépendant qui effectuera une enquête préalable afin de rassurer les investisseurs, les autorités et la Nairobi Securities Exchange sur le fait que les fonds levés iront au profit de projets éligibles à un financement vert.

« Au cours des cinq prochaines années et au-delà, les instruments de finance verte joueront un rôle de miche, mais important dans la croissance du marché de capitaux kényan. Cela entre dans le cadre du plaidoyer de Marrakech pour l’accroissement du volume, de la circulation et de l’accès au financement pour les projets climatiques dans le cadre de l’accélération du transfert des compétences vers les pays en voie de développement.», a affirmé Paul Muthaura (photo), le directeur exécutif de Capital Markets Authority, l’autorité de régulation de la bourse kényane.

Gwladys Johnson Akinocho