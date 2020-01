Afrique du Sud : Megamillion ouvrira d’ici la fin de l’année, la première usine de fabrication de batteries Lithium-ion d’Afrique

(Agence Ecofin) - La Megamillion Energy Company s’est donné pour ambition de devenir le premier producteur de batterie Lithium-ion en Afrique. Pour y parvenir, elle compte installer d’ici le second semestre 2020, la première usine de fabrication de cet équipement sur le continent.

La localisation exacte de l’usine reste encore à déterminer, mais la zone industrielle de Coega est évoquée pour le moment. L’usine aura initialement une capacité de production de 0,25 GWh, susceptible d’être augmentée avec le temps, et sera capable de produire 10 millions de cellules lithium-ion par an. Sa mise en place nécessitera un financement de 35 millions $ qui sera mobilisé grâce à un mix de financement privé local et international.

« En tablant sur les technologies avancées de stockage développées en Chine, l’usine pourra atteindre une production annuelle de 32 GWh d’ici à 2028, avec un focus particulier sur le marché du stockage d’énergie dans un premier temps, et ensuite celui des véhicules électriques dans un second », a affirmé Nechan Naicker, le directeur exécutif du groupe Megamillion.

Gwladys Johnson Akinocho

