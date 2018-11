Les USA injecteront 50 millions $ dans un fonds d’impact en faveur des entreprises américaines qui se déploient en Afrique

(Agence Ecofin) - Le gouvernement américain, à travers son institution qui finance des entreprises dans les pays en développement (Overseas Private Investment Corporation (Opic) apportera un financement de 50 millions $ au Global Partnerships, pour soutenir des projets en Amérique latine et en Afrique subsaharienne.

Global Partnerships accordera des prêts et des financements de démarrage à des entreprises sociales qui fournissent des produits et des services à fort impact dans les domaines de l'éducation, de l'énergie, de la santé, du logement, de l'assainissement et de l'eau. Une attention particulière sera accordée aux projets à fort impact social portés par des femmes.

« Ce projet permettra d’améliorer l’accès aux financements et aux opportunités en faveur des populations marginalisées et des pauvres. Nous travaillerons à multiplier les opportunités et à améliorer les conditions de vie des personnes vivant dans la pauvreté », a déclaré Jim Polan, vice-président de l’OPIC.

Chamberline Moko