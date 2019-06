Les sociétés publiques chinoises du pétrole auront le 4e plus gros CAPEX dans le secteur pétrolier africain entre 2019 et 2023

(Agence Ecofin) - Entre 2019 et 2023, les sociétés publiques chinoises du pétrole (CNPC Sinopec et CNOOC) porteront leurs dépenses d’investissements combinés dans l’amont à 15 milliards de dollars, faisant d’eux les quatrièmes plus importants fournisseurs de CAPEX dans le secteur, sur le continent. Dans l’ordre, ils viendront après BP, Shell et Eni.

C’est ce que précise un nouveau rapport de l’analyste Global Data sur les investissements globaux dans le secteur qui ajoute que les investissements de ces entreprises en Afrique occupent la première place parmi toutes les régions d'Outre-mer et représentent près de 30% des investissements internationaux combinés en amont. Environ 2/3 des investissements mentionnés ci-dessus, sont réalisés au Nigeria et en Angola, tandis que CNPC a une participation dans le projet Rovuma LNG au Mozambique.

Pour Global Data, ces investissements ont pour but de faciliter l’approvisionnement des circuits de consommation en Chine. La demande chinoise n’a de cesse de grandir ces dernières années et l’Afrique devient de plus en plus un point d’appui important pour la satisfaction des besoins de l’Empire du Milieu.

Il faut dire que la Chine s’attèle également à développer des actifs en interne avec un focus préférentiel sur le gaz naturel.

Olivier de Souza