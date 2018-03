Tunisie : six groupes étrangers en lice pour le rachat de 50,52% de Carthage Cement

(Agence Ecofin) - Al Karama Holding, la société qui gère les entreprises confisquées par l’Etat tunisien au clan de l’ex-président Ben Ali, a annoncé ce lundi 19 mars que six groupes étrangers ont déposé des offres pour le rachat d’une participation de 50,52% dans Carthage Cement.

Il s’agit d’Omnium des Industries et de la Promotion (Maroc), Eurocem (Malte), Cementos Portland Valderrivas (Espagne), Cemolins Internacional SL (Espagne) ainsi que des consortiums Companhia General de cal et cemento (Portugal)/Société des ciments de Gabès (Tunisie) et Asamer Kurt (Autriche)-Petech (Autriche)-Melton Entreprise (Chypre).

Carthage Cement a été confisquée à Belhassan Trabelsi, gendre de l’ex-président Zine el-Abidine Ben Ali, au lendemain de la révolution de 2011. La cimenterie fondée en 2008 et introduite à la Bourse de Tunis en 2010 a produit 1,5 million de tonnes de ciment, durant l’année écoulée. Elle occupe le 2ème rang en Tunisie avec 15 % de parts de marché, derrière la Société de ciments d’Enfidha.

Carthage Cement a réalisé un chiffre d’affaires de 172,9 millions de dinars (72 millions de dollars) en 2017 contre 196,1 millions en 2016, en raison notamment de la forte baisse des exportations vers l’Algérie (-79%).

