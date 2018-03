AP Moller Capital qui gère un fonds dédié aux investissements dans les infrastructures en Afrique se rapproche de son closing à 1 milliard $

(Agence Ecofin) - AP Moller Capital a récemment annoncé un deuxième closing de son fonds destiné à des investissements dans les infrastructures africaines, avec la mobilisation de 215 millions $ supplémentaires. Cette évolution porte le montant de ses fonds disponibles à 865 millions $, pas très loin du milliard $, son montant cible.

« Nous sommes heureux et fiers d'annoncer que six mois après l'annonce de notre Fonds pour l'infrastructure en Afrique, nous avons reçu des engagements totaux de 865 millions USD de la part d'investisseurs de premier plan au Danemark et en Suède », a fait savoir Kim Fejfer (photo), partenaire et directeur général de la firme AP Moller Capital.

La firme a été récemment annoncée dans un engagement conjoint avec le Commonwealth Development Corporation (fonds britanniquede financement du développement), pour l’acquisition d’une participation majoritaire dans une importante société énergétique en Zambie.

Une fois complètement déployé, AP Moller Capital espère constituer un portefeuille de 10 à 15 entreprises, bénéficiant d'investissements de l'ordre de 50 à 200 millions $. Les pays qui figurent dans la liste de ses priorités, sont la Côte d’Ivoire, le Maroc, le Sénégal, le Nigeria, l’Afrique du sud, le Ghana, l'Egypte, le Kenya, la Tanzanie et l'Ethiopie.

Idriss Linge