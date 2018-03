Le gestionnaire de tours télécom Helios Towers renonce à son projet d'introduction sur les bourses de Londres et de Johannesburg

(Agence Ecofin) - Helios Towers, le gestionnaire de tours de télécommunication, qui est présent dans 4 pays d'Afrique, a rennoncé à son plan précédement annoncé, d'ouvrir son capital sur les bourses de Londres et de Johannesburg. « Même si l'offre a suscité l'intérêt de plusieurs gros investisseurs institutionnels, les actionnaires de l'entreprise ont décidé de ne pas mener l'opération jusqu'au bout », explique Helios dans un communiqué.

Les actionnaires d'Helios auraient jugé que les différentes offres n'étaient pas suffisantes et conformes à leurs attentes. Dans le tour de table de l'opérateur, on retrouve de grands noms de l'investissement en Afrique, comme Soros Fund Management, Quantum Strategic Partners, Albright Capital Management, RIT Capital Partners, la Société Financière Internationale et le suedois Millicom, autour de la firme de private equity Helios Investment Partners.

Helios Tower approche sa dixième année d'existence depuis sa création en 2009, lorsqu'elle a acquis les actifs de Tigo Tower au Ghana. Désormais, elle poursuit sa croissance avec de solides indicateurs financiers pour l'année 2017. Son chiffre d'affaires de 2017 (345 millions $) s'affiche en hausse de 22% par rapport à celui de 2016 (283 millions $), et cumule une progression de 75% par rapport à celui de 2015. Et son bénéfice net avant impôts de 146 millions $ en 2017, représente près de trois fois celui de 2016.

Idriss Linge