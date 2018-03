Sénégal: Macky Sall réserve 1 milliard FCfa du nouveau fond d'entrepreneuriat rapide à l’innovation TIC

(Agence Ecofin) - Sur les 30 milliards FCfa que compte le nouveau fonds d'entrepreneuriat rapide dont s’est doté le Sénégal, géré par la Délégation générale à l’entrepreneuriat des Femmes et des Jeunes (DER/FJ), un milliard FCfa sera consacré au financement des projets du secteur TIC. Le président de la République du Sénégal, Macky Sall, l’a annoncé lors de la cérémonie d’ouverture de la première édition du forum numérique du Sénégal, tenue le 15 mars 2018 à Dakar sous le thème: «jeunes et numérique».

La dotation d’un milliard Fcfa aux projets TIC, le chef de l’Etat le justifie par la nécessité de « mobiliser tous les leviers, en même temps pour l'éclosion des talents de notre jeunesse qui a tous les atouts pour tirer profit des nouvelles technologies telles que le cloud computing, le Big Data, l'internet des objets et l'intelligence artificielle». Le souhait de Macky Sall est qu’à l'horizon 2025, celui du Sénégal numérique, et plus généralement à l'horizon 2035, celui du Programme Sénégal Emergent, le pays ait pu entamer largement son développement socio-économique en ayant capitalisé pleinement sur les TIC.

Pour inciter les innovateurs à sortir de l’ombre, Macky Sall a également annoncé la création d’un grand prix du chef de l'Etat pour l'innovation numérique. Il sera doté d'une enveloppe de 20 millions FCfa. Ce prix donnera aux porteurs de projets numériques les plus prometteurs une aura de choix ; celle de plus haute autorité du pays ; pour asseoir leur crédibilité face aux investisseurs.