L’Egypte désire renforcer sa coopération TIC avec l’Allemagne

(Agence Ecofin) - La République d’Egypte souhaite renforcer sa coopération dans le domaine des technologies de l’information et de la communication avec l’Allemange, particulièrement dans les projets de transformation numérique, les villes intelligentes, la fabrication électronique et l'innovation. Le 15 mars 2018, le ministre des Communications et des technologies de l’information, Yasser El-Kady, a échangé à cet effet avec Julius Luy, l’ambassadeur d’Allemagne en Egypte.

Au terme de la rencontre, Yasser El-Kady a révélé qu'une délégation du ministère des Communications et des technologies de l'information devrait se rendre en Allemagne en avril 2018 pour approfondir la question de cette coopération renforcée. Lors de ce voyage, le ministre égyptien devrait mettre l’accent sur une collaboration avec l’Allemagne dans la formation d’une jeunesse égyptienne qualifiée pour soutenir l'innovation technologique.

Acquérir une ressource humaine qualifiée, est l'un des principaux objectifs que s’est fixé l’Egypte dans sa stratégie nationale de développement du secteur des TIC à l’horizon 2025. Elle se traduit par la mise en œuvre de l'initiative présidentielle Next Technology Leaders (NTL) axée sur le renforcement des capacités des jeunes dans les domaines des TIC et de l'électronique; la formation des élèves aux dernières technologies et les bases de la programmation.

Durant son séjour, Yasser El-Kady devrait visiter des centres de recherche, d'éducation et de formation, et tenir plusieurs réunions avec les principales entreprises TIC allemandes afin de négocier avec elle un investissement dans la jeunesse et le secteur TIC égyptien.