Wendel s’offre une plus-value de 7,8 millions $ par la cession d’une participation dans la grande distribution en Afrique

Wendel s'est offerte une plus-value de 7,8 millions $ dans la cession à CFAO, des 40% qu'elle détenait dans le capital du groupe de grande distribution PlaYce.

La firme de private equity a annoncé avoir obtenu un produit net de cession de 32,2 millions d'euros sur une participation qu'elle avait acquise à seulement 25,3 millions d'euros il y a trois ans.

Wendel explique cette initiative par la volonté de se conformer à sa stratégie qui consiste à se recentrer sur les actifs de grande taille. Le choix de CFAO fait partie d'un accord passé avec cette dernière. Notons que la présente sortie s'est déroulée bien en dessous de la période standard dans le secteur du private equity africain, qui est de 7 ans.

CFAO devient ainsi actionnaire à hauteur de 80% du capital de PlaYce. Depuis sa création en 2015, le groupe qui accompagne l'enseigne française Carrefour a ouvert trois centres commerciaux (deux à Abidjan et un à Douala), représentant une surface commerciale totale d’environ 21 400 mètres carrés (et avec plus de 15 000 mètres carrés supplémentaires en projet) et générant plus de 1300 emplois (directs et indirects).

