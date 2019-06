L'Afrique du Sud veut accroître sa part de marché dans le secteur minier de la RDC

(Agence Ecofin) - L’Afrique du Sud veut accroître sa part de marché dans le secteur minier de la République démocratique du Congo (RDC). C’est ce qu’a annoncé, cette semaine, le ministre sud-africain du Commerce et de l’Industrie, Ebrahim Patel (photo).

A cet effet, le responsable a indiqué qu’il sera à la tête d’une délégation de 40 sociétés minières sud-africaines qui participeront à la semaine minière de Lubumbashi. Plus grande plateforme minière et industrielle de la RDC, l’événement réunit plus de 3 000 délégués de plus de 50 pays pour explorer et présenter les vastes opportunités d'investissement dans le secteur.

Cette annonce s’inscrit dans le cadre du programme d'aide à l'investissement et au marketing à l'exportation du gouvernement sud-africain, dont l'un des objectifs est de développer les marchés d'exportation des produits et services locaux.

« Nous renforcerons les relations économiques et politiques existantes entre l'Afrique du Sud et d'autres pays africains et soutiendrons les partenariats et les coentreprises entre les entreprises », a à cet effet indiqué le ministre Patel, cité par le site d’information IOL.

« L'avenir de l'exploitation minière en RDC s'annonce très prometteur et nous aimerions capitaliser sur les nouveaux projets dans ce pays », a de son côté commenté Bert Werkman, directeur général de WJ Conveyances, une entreprise sud-africaine spécialisée dans la fourniture d’équipements miniers.