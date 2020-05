Les USA ne veulent pas de la Chine et de la Russie comme co-financiers du gaz mozambicain

(Agence Ecofin) - Jeudi, l’Export-Import Bank of USA a autorisé l’élargissement du champ d’application d’un prêt de 5 milliards de dollars consenti en octobre dernier pour le compte du projet de liquéfaction de gaz Mozambique LNG. Une opération liée à des informations selon lesquelles la Chine et la Russie envisageraient de contribuer elles aussi au financement.

« Nous avons appris que la Chine et la Russie envisagent de financer cet accord. C’est un excellent exemple de la manière, dont la Banque renforcée grâce au leadership du président Trump et au soutien bipartite du Congrès, peut contribuer à garantir l’utilisation de produits et de services «made in USA», sans céder du terrain à des pays comme la Chine et la Russie », a commenté Kimberly Reed, présidente de l’institution de financement.

L’un des objectifs majeurs d’Export-Import Bank dans le domaine du commerce, est de faire progresser le leadership des États-Unis dans le monde par rapport à la Chine.

Ce financement de 5 milliards de dollars permettra notamment de soutenir les entreprises de services américaines engagées dans le projet comme McDermott International, et surtout de préserver près de 17 000 emplois aux États-Unis, pendant les 5 ans de la construction de l’usine.

Mozambique LNG produira 12,9 millions de tonnes par an de GNL, probablement à partir de 2025.

Olivier de Souza

Lire aussi :

01/10/2019 - Le Conseil d’administration d’Export-Import Bank of USA approuve un investissement de 5 milliards $ dans Mozambique LNG