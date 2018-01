Côte d’Ivoire : le Fonds Afrique Développement confirme être sorti du capital de l'éditeur ivoirien Vallesse Sarl

(Agence Ecofin) - Le Fonds Afrique Développement (FADEV), une société coopérative de développement collectif, a indiqué avoir cédé ses 20% de participation dans le capital de l'éditeur de livre ivoirien Vallesse Sarl, à Comoe Capital, une firme d'investissement associée à la firme Investisseurs & Partenaires.

« Nous détenions 20% du capital de l'entreprise Vallesse SARL (75 parts) et nous avons revendu l'intégralité des parts. Il s'agit donc bien d'une sortie d'investissement. Nous avons accompagné financièrement et techniquement l'entreprise, via notamment notre partenaire local en Côte d'Ivoire, le CCDE pendant 4 années », ont confié à l'Agence Ecofin des responsables du FADEV.

Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé. Toutefois, le fonds a investi un total de 57 000 euros dans le capital de Vallesse Sarl. Une première tranche de 22 000 euros lors de son investissement initial en 2013, et une seconde tranche de 25 000 euros au moment où il a fallu soutenir l'entreprise dans la réalisation d'un marché au profit du ministère ivoirien de l'éducation.

Le fonds revendique aussi, durant sa présence, d'avoir contribué au renforcement des capacités comptable et de gestion de l'éditeur. Il fait aussi savoir qu'il a introduit une meilleure gouvernance au sein de l’entreprise (mise en place d’un reporting mensuel et trimestriel, tenue des assemblées générales, entrée de certains salariés dans le capital de l’entreprise à l’occasion de la sortie du FADEV).

Idriss Linge