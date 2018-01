Le Vietnam souhaite prendre davantage part à l’industrie des télécoms du Soudan

(Agence Ecofin) - Le président de la République socialiste du Vietnam, Trần Đại Quang a reçu en audience le nouvel ambassadeur du Soudan, Mohamed Elmurtada Mubarak Ismail Siraq, le 16 janvier 2018. Il a manifesté au représentant soudanais la volonté de son pays de renforcer davantage les relations économiques entre les deux pays, surtout dans le secteur des télécommunications.

Au cours de la rencontre, Mohamed Elmurtada Mubarak Ismail Siraq, a à son tour exprimé la disponibilité du Soudan à profiter pleinement de l’expérience du Vietnam dans les TIC pour en faire un pilier de l’économie nationale.

Le Vietnam enregistre du succès dans les TIC depuis plusieurs années déjà. Selon l’édition 2017 de son livre blanc sur le secteur, le secteur a contribué à hauteur de 9,1% dans le produit intérieur brut (PIB) du pays en 2016, soit une croissance de 3%.

Lors de la présentation du document en septembre 2017, le ministre de l’information et de la communication, Truong Minh Tuan, avait souligné que le Vietnam s`affirme de plus en plus sur la carte informatique mondiale, en particulier dans le domaine des services informatiques et de l'externalisation de logiciels.

Le marché TIC et télécoms soudanais a gagné en intérêt, depuis le changement significatif de la politique américaine vis-à-vis de ce pays. En effet, le 12 octobre 2017, les États-Unis ont officiellement révoqué les sanctions économiques de longue date contre le Soudan, ouvrant la voie à de nombreux investisseurs. Des américains et des Chinois sont intéressés.

Muriel Edjo