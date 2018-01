Cofina lance son blog sur la mésofinance et le financement des PME

(COFINA ) - Le Groupe Cofina lance un blog spécialisé sur la mésofinance hébergé sur son site web. La mésofinance, qui consiste à financer les besoins des petites et moyennes entreprises et industries (PME et PMI) s'avère l'un des outils les plus puissants pour financer le développement inclusif de l'Afrique.

C'est en finançant les PME et PMI que l'Afrique parviendra à réaliser sa transformation industrielle afin de créer les dizaines de millions d'emplois dont le continent aura besoin pour tirer profit de son dynamisme démographique. En 2050, l'Afrique comptera 450 millions de jeunes supplémentaires sur le marché de l'emploi et le rythme actuel de la croissance ne permettra pas de créer plus de 250 millions d'emplois. C’est pour répondre à ce défi que le Groupe Cofina a développé la mésofinance, chaînon manquant du financement des PME en Afrique.

Deux fois par mois, du contenu sera publié sur ce blog afin de mettre en avant les success stories du Groupe Cofina et de donner la parole aux entrepreneurs qui construisent l'Afrique de demain. Le blog sera animé par Jean-Luc Konan, PDG du Groupe Cofina, par des experts mais aussi par des collaborateurs et des clients de Cofina.

« Ce blog est un espace d’expression dans lequel nous voulons échanger et mettre en place des outils pour permettre au continent africain de progresser sur la question du financement des PME, souligne Jean-Luc Konan. Trois ans se sont écoulés depuis le lancement de Cofina et nous estimons avoir impacté près de 500 000 personnes à travers les projets de PME que nous avons financés. »

Depuis le début des années 2000, l’Afrique connaît une croissance soutenue qui a permis l’émergence d’une classe moyenne de salariés, d’entrepreneurs indépendants et de dirigeants de PME. Bien qu’étant créateurs de valeur et pourvoyeurs d’emplois, ces acteurs de la transformation du continent se heurtent à un obstacle majeur qui pénalise leur développement : l’accès au crédit. Cofina leur apporte une solution sur mesure.

À propos de Cofina

Fondé en 2013, le Groupe Cofina est la première institution financière africaine dédiée à la mésofinance, le “chaînon manquant” entre la microfinance et la banque traditionnelle qui offre la possibilité pour les PME africaines (90 % des sociétés privées du continent) d’accéder plus facilement au crédit. Présent dans six pays d’Afrique francophone (Congo-Brazzaville, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée Conakry, Mali, Sénégal), Cofina a déjà financé plus de 32 000 projets dont 52% portés par des femmes entrepreneures. Fort de 921 collaborateurs, le Groupe Cofina gère un portefeuille de 93 000 clients, répartis sur ses cinq filiales. La banque affiche un total de bilan de 86 milliards de francs CFA et un produit net bancaire de 10,6 milliards de francs CFA. Pour en savoir plus : http://groupecofina.com/