La Tanzanie obtient 200 millions pour des projets d’infrastructures dont le barrage électrique de Rufiji

(Agence Ecofin) - La Tanzanie obtiendra 200 millions $ auprès du Crédit Suisse pour le financement de projets relatifs à l’énergie et aux infrastructures. « Nous avons réalisé des progrès importants dans la sécurisation du prêt et nous sommes confiants que nous recevrons environ 200 millions $ pour le compte de l’année budgétaire 2018/19.», a affirmé à ce propos, Philip Mpango (photo), le ministre tanzanien des Finances et de la Planification.

Selon le responsable, les projets prioritaires pour ce financement sont la construction de la Standard Gauge Railway, l’appui d’Air Tanzania pour l’acquisition de nouveaux avions et la mise en œuvre de projets hydroélectriques dont la centrale de Rufiji.

L’infrastructure d’une capacité prévue de 2 100 MW sera construite à l’intérieur de la réserve naturelle de Selous Game. Cet emplacement fait d’ailleurs l’objet des préoccupations des environnementalistes qui craignent des répercussions sur la biodiversité du parc protégé. Une inquiétude que ne partagent ni le gouvernement tanzanien, ni les 50 multinationales qui ont fait part de leur intérêt à participer au projet en 2017.

Gwladys Johnson Akinocho