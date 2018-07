La société espagnole Applus veut aider Congo Télécom à lancer la 5G

(Agence Ecofin) - Matt Stead, le directeur business et développement Afrique de la société Applus, spécialisée dans des tests, de l’inspection et de la certification a été reçu en audience le 16 juillet 2016 par le ministre congolais des Postes et Télécommunications, Léon Juste Ibombo. Au cours de la rencontre, il a exprimé au patron du secteur des télécoms, la volonté de l’entreprise qu’il représente à collaborer avec l’opérateur historique Congo Telecom pour le rendre davantage compétitif.

Dans un marché hautement concurrentiel, Congo Télécom est largement distancé par les opérateurs de téléphonie mobile qui ont investi au cours des années dans un réseau de plus en plus dense et dans des offres de services innovantes et personnalisées. Contrer cette stratégie requiert aujourd’hui à la société télécoms publique, des moyens technologiques et des services nouveaux. C’est ce qu’Applus se propose de lui apporter.

« Les investissements dans le secteur des télécommunications au Congo sont astronomiques et l’Etat a besoin des entreprises crédibles pour l’accompagner à implémenter l’écosystème de l’économie numérique. Cette société va aider notre opérateur historique, Congo télécom, à implémenter la 5G.», a déclaré Léon Juste Ibombo.

Pour Matt Stead, bien qu’Applus soit spécialisée dans les services, l’intérêt pour le secteur des télécommunications congolais est né de son actuel caractère vierge. « Nous allons donc travailler avec les experts du ministère des Postes et Télécommunications afin de cibler les secteurs d’interventions prioritaires.», a-t-il ajouté.