Nat Friedman, futur PDG de l'hébergeur de logiciels GitHub, en mission d’enquête au Nigeria

(Agence Ecofin) - L’écosystème TIC du Nigeria, en plein essor, ne cesse de susciter l’attention des tech investisseurs. GitHub, la plateforme d’hébergement et de gestion des versions de logiciels, en cours de rachat par Microsoft, a manifesté davantage d’intérêt pour le pays. Nat Friedman (photo, gauche), son futur président-directeur général, par ailleurs vice-président Corporate de Microsoft, a effectué à cet effet une mission d’enquête dans le pays.

GitHub envisage de doubler ses programmes d'éducation au Nigeria pour aider les développeurs locaux.

Au cours de son séjour, le patron de GitHub a rencontré plusieurs communautés de développeurs logiciels, informaticiens et autres tech experts nigérians. Suite à ces échanges, il a expliqué que « le Nigeria est l’une des communautés de développeurs à la croissance la plus rapide sur GitHub et nous sommes vraiment impressionnés. Depuis au moins deux ou trois ans maintenant, le Nigeria connaît une croissance aussi rapide, voire plus rapide que tout autre pays sur GitHub ».

L’intérêt pour le Nigeria, Nat Friedman a expliqué qu’il se renforce au regard de ses atouts. « En matière de talent, ce que vous voyez est un potentiel énorme et des aptitudes incroyables ; des personnes extrêmement intelligentes, motivées et avec une attitude positive. Au sommet, il s'agit uniquement de talent, avec de profondes connaissances techniques et compétences », a-t-il affirmé. Nat Friedman ira également à la rencontre de la communauté de développeurs du Ghana.