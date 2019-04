Les investisseurs miniers mondiaux se réuniront en République de Guinée au SMG 2019 dans une semaine

(AMETRADE) - La République de Guinée est le lieu idéal pour l’investissement minier. Depuis 2011, le pays a réalisé d’énormes progrès en créant les bases d’un développement solide et fiable pour le secteur minier. Le nouveau code minier, adopté en 2011 et révisé en 2013, optimise les bénéfices obtenus pour le pays et ses habitants, tout en renforçant l'attractivité des investisseurs.

Soucieux de promouvoir la Guinée en tant que destination d'investissement minière attrayante et idéale, le ministère des Mines et de la Géologie de la République de Guinée organise la 6ème édition du Symposium Mines Guinée, en partenariat avec AME Trade Ltd. SMG 2019 aura lieu du 24 au 26 avril 2019 au Sheraton Grand Hotel à Conakry en République de Guinée. Le thème du SMG 2019 est «Synergie mines & infrastructures: enjeu pour un développement intégré et durable de la Guinée».

SMG fournit à la communauté minière de la région depuis 2004 une plate-forme lucrative et influente pour promouvoir, apprendre et créer une synergie entre les acteurs de l'industrie minière, des secteurs public et privé. Le SMG 2019 compte déjà 482 délégués, 73 exposants, 80 conférenciers confirmés, représentant plus de 30 pays. SMG est également l’événement minier le plus important d’Afrique de l’Ouest en rassemblant 3000 visiteurs au cours de l’exposition de trois jours.

Le programme hautement instructif du SMG 2019 offrira aux participants un aperçu sans précédent de la République de Guinée et, par conséquent, de l’industrie minière de la région. Au cours des trois jours de conférence, plus de 80 experts annonceront les nouveautés des projets miniers en cours et futurs, les défis du secteur, le rôle critique de la technologie dans ce secteur et les nouvelles réglementations.

La Conférence du SMG 2019 est honorée d’avoir Son Excellence le Professeur Alpha CONDÉ, Président de la République de Guinée, inaugurant l'événement, ainsi que SEM Abdoulaye Magassouba, Ministre des mines et de la géologie de la Guinée et Dr Donald Kaberuka, Cofondateur et associé directeur, SouthBridge Group Inc. Les orateurs clés comprennent également:

• Malick N’DIAYE, Directeur général adjoint, Guinée Alumina Corporation SA (GAC)

• Souleymane Traoré, Directeur général de la Compagnie des bauxites de Guinée

• M. Frédéric BOUZIGUES, Directeur Général, Société Minière de Boké (SMB)

• Paulo Roberto Castellari, Président-Directeur Général, Guinea Alumina Corporation

• Bouna SYLLA, Président Du Comité D'organisation, Symposium Mines Guinée 2019

• Maimouna Diakhaby, Assistant Du Ministre / Chargée De La Communication, Ministère des Mines et de la Géologie de Guinée

SMG 2019 est sponsorisé par CBG, SMB, GAC, SAG, Aluminum Corporation of China, Halco Mining, CDM-Chine, Dadco, TBEA, Managem, SMD Norgold, Total, Ashapura Group, Vermeer West Africa, Djoma Group, Rusal, Dynamic Mining, Alufer, Transco SA, CTA Group, Geoprospects, Manutention Guineene, Department Of International Trade, IBS Group, SPIC et Toya Gold. Les partenaires institutionnels sont International Finance Corporation, Soguipami, Chambres Des Mines et le sponsor transport est Delta Log.

Consultez http://smguinee.com/