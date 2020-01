Côte d’Ivoire : le groupe Fedel Invest lance la construction du complexe touristique « Serena village » pour un coût de 47 millions $

(Agence Ecofin) - Le groupe ivoirien Fedel Invest a lancé, le jeudi 16 janvier 2020, les travaux de construction du complexe touristique « Serena village » pour un coût total de 28 milliards FCFA (47,4 millions $).

Bâti sur une superficie de 4ha en bordure de lagune, ce complexe touristique abritera plusieurs infrastructures d'attrait touristique, notamment un établissement hôtelier, des restaurants, des chalets privés, une marina, un centre de loisirs, des espaces verts, une zone commerciale et autres attractions.

Présent à ce lancement, le ministre ivoirien de la construction du logement et de l'urbanisme, Bruno Nabagne Koné, a déclaré que « ce projet est un signe visible et concret de l'amélioration de l'environnement des affaires et de la confiance réaffirmée des investisseurs dans les potentialités touristiques et économiques de notre pays.»

Notons que la construction de ce complexe touristique entre dans le cadre du programme « Sublime Côte d’Ivoire », visant à faire du pays l’une des principales destinations touristiques du continent.

André Chadrak

