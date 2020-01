Togo : le suisse Glosya affiche des ambitions d’investissements

(Agence Ecofin) - Une délégation d’opérateurs économiques suisses, responsables du groupe Glosya (Global Synergy Africa) a rencontré, mardi 14 janvier 2020, des responsables de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Togo (CCIT). L’information émane du portail officiel du gouvernement togolais.

En séjour à Lomé dans le cadre d’une mission de prospection, cette délégation a présenté les activités de l’entité basée à Genève, et fondée par un groupe d’entrepreneurs suisses et africains, et a affiché son intention d’explorer des pistes d’investissements et de s’implanter dans plusieurs pays sur le continent, dont le Togo.

GLOSYA évolue dans les secteurs des infrastructures, de la santé et de l’éducation, entre autres, à travers le développement de projets, la formation et la gestion.

Pour sa part, Germain Meba, Président de la CCIT, a exposé aux investisseurs helvètes les potentialités du Togo, les ambitions du pays déclinées dans le PND et les opportunités d’investissement sur le territoire, à l’instar des projets Lomé Croisière, des centres de formation en mécanique automobile et aux métiers de bouche, ainsi que l’agrobusiness.