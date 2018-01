Le Kenya va fusionner plusieurs institutions de financement en un seul méga-fonds d'investissement à l'échelle du pays

(Agence Ecofin) - Le gouvernement kényan a annoncé la fusion de 6 institutions financières publiques, notamment le Kenya Industrial Estates, Uwezo Fund, Youth Enterprise Development Fund, Women Enterprise Development Fund, Development Bank of Kenya et Industrial Development Bank of Kenya, en une seule entité.

D’après le gouvernement kényan, ces institutions avaient des missions qui se chevauchaient et n’étaient pas assez efficaces. C’est pour résoudre ce problème que cette initiative de fusion a été prise. La nouvelle institution qui sera mise en place financera des projets gouvernementaux, précisément des projets industriels et des projets de certaines catégories sociales telles que les femmes et les jeunes.

En attendant que survienne la fusion, le gouvernement a prescrit à ces différentes organisations de se mettre en pause, tant pour ce qui est du lancement de projets ou du recrutement de nouveaux employés. Il reste cependant muet sur la manière dont la nouvelle entité sera capitalisée.

Chamberline Moko