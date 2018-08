Angola : Huawei annonce un renforcement de ses investissements dans le pays

(Agence Ecofin) - Le directeur général de Huawei Angola, Ryan Li, a été reçu en audience le 15 août 2018 par le président de la République, Joao Lourenço.

Au cours de leur entretien, le patron de la branche angolaise de la société technologique chinoise a déclaré au chef de l’Etat son désir d’augmenter ses investissements dans le pays. L’entreprise souhaite accroître ceux-ci dans les domaines des technologies de l'information et de la fourniture de solutions technologiques.

Présent à l’audience, José Carvalho da Rocha, le ministre des Télécommunications et des Technologies de l'information, a révélé que les équipes techniques officielles se rencontreront et identifieront les projets à réaliser. Il a ajouté qu’en ce qui concerne l’installation éventuelle d’un centre d’assemblage de téléphones, d’ordinateurs et d’autres équipements électroniques, autre projet évoqué lors de la rencontre entre la délégation de Huawei et le président de la République, rien n’a encore été décidé et les propositions et intentions présentées par la société chinoise seront analysées.

En renforçant ses investissements en Angola, Huawei cherche à se positionner stratégiquement sur un marché en pleine croissance et riche d’opportunités d’affaires aussi bien dans le segment des télécommunications que dans celui de l’innovation TIC.