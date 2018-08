Egypte: le ministère de l’Investissement et celui des Télécoms s’unissent pour soutenir l’entrepreneuriat jeune dans les TIC

(Agence Ecofin) - Sahar Nasr, la ministre de l’Investissement et de la Coopération internationale, et Amr Talaat (photo), le ministre des Communications et des Technologies de l’information, ont signé un protocole de coopération, le 14 août 2018.

Il a pour objectif le soutien à l’entrepreneuriat jeune dans les TIC. L'accord vise également à stimuler les investissements dans les start-up, attirer des investissements internationaux dans les TIC, promouvoir les innovations technologiques qui aident à intégrer et à autonomiser les personnes handicapées.

Dans le cadre de ce protocole de coopération, un comité technique commun sera formé pour bâtir le contexte commercial favorable à l’essor d’une économie fondée sur la créativité TIC.

Des zones d’investissement spéciales pour les jeunes entreprises et leurs institutions d’appui seront créées ; une chaîne de valeur complète couvrant toutes les phases de développement et de croissance des start-up sera construite.

Pour Sahar Nasr, le ministère des Investissements et de la Coopération internationale voit dans les TIC un puissant moteur de croissance économique. Il compte sur l’expérience du ministère des Communications et des Technologies de l’information pour l’aider à stimuler les opportunités d'investissement dans ce secteur, surtout après les récentes législations, y compris la loi sur l'investissement.