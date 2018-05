L’américain One Thousand & One Voices réalise son premier investissement dans le secteur de l’éducation en Afrique

(Agence Ecofin) - One Thousand & One Voices (1K1V), un fonds de capital investissement américain, a réalisé un nouvel investissement qui cible le secteur de l’éducation en Afrique. Le bénéficiaire est Higher Ed Partners South Africa (Hepsa), une société basée à Johannesburg et qui offre des services de formation en ligne.

L’investissement permettra à HEPSA de renforcer son offre de solutions éducatives innovantes en Afrique du Sud. La firme qui fournit aussi des solutions de gestion de programmes ciblant des établissements d’enseignement supérieur, prévoit d’élargir ses offres à de nouveaux étudiants à travers le pays.

Les montants et conditions de ce nouvel engagement n’ont pas été diffusés. 1k1V est déjà présent sur le marché sud-africain, avec des investissements dans le domaine de l’agro-industrie.