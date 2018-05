TPG Growth investit 47,5 millions $ dans le spécialiste kényan du paiement mobile Cellulant

(Agence Ecofin) - TPG Growth, une plateforme de la firme de private equity TPG Group dédiée aux investissements en capital-développement dans les entreprises de taille intermédiaire, a investi 47,5 millions de dollars dans Cellulant, une société kényane qui opère dans le paiement électronique et le mobile banking dans 11 pays africains, selon un communiqué commun publié le 14 mai par les deux entreprises.

TPG Growth a réalisé cet investissement via son fonds d’impact baptisé The Rise Fund, aux côtés de Satya Capital, le fond d'investissement fondé par le milliardaire britannique d’origine soudanaise Mo Ibrahim, de Velocity Capital, une firme de private equity basée aux Pays-Bas et spécialisée dans les investissements dans les finetch, et d’Endeavor Catalyst, une firme américaine qui gère des fonds de co-investissement.

Le Conseil d’administration de The Rise Fund comprend notamment le chanteur irlandais Bono, Mo Ibrahim et le fondateur du groupe eBay, Pierre Omidyar.

L’investissement devrait permettre à Cellulant, de se développer dans de nouveaux marchés et de renforcer son offre de services dans les pays où il opère déjà, dont le Kenya, le Nigeria, la Zambie, le Ghana, la Tanzanie et l’Ouganda.

«Avec deux tiers des Africains qui n’ont pas la possibilité d'ouvrir un compte bancaire, nous pensons que la mise en place d’infrastructures connectées de paiements, constitue un prérequis pour résoudre de vrais défis et accélérer la croissance et le développement en Afrique.», a déclaré Ken Njoroge, co-fondateur et directeur général de Cellulant.

«En Afrique, étendre des services bancaires mobiles, faciles à utiliser et à bas coût, offre un impact potentiel immense et Cellulant est à l'avant-garde de cette démarche.», a souligné de son côté Bill McGlashan, directeur général et cofondateur de The Rise Fund.

