La start-up camerounaise de jeux vidéo Kiro’o Games a déjà levé plus de 100 millions FCFA en une dizaine de jours

(Agence Ecofin) - Le Camerounais Madiba Olivier réalise de nouvelles prouesses avec Kiro’o Games, le premier studio de jeux vidéo en Afrique francophone. Après l’ouverture, le 4 avril dernier, du capital de cette jeune entreprise camerounaise, des investisseurs internationaux ont déjà souscrit à hauteur de 174 000 dollars US. Soit 101,01 millions de FCFA levés ce 16 avril.

«En 12 jours, nous avons enregistré 174 000 USD de souscriptions venant des investisseurs privés. Certains ont même déjà concrétisé leurs intentions. » affirme Olivier Madiba, fondateur et CEO de Kiro’o. Et le co-fondateur Jean-Yves Bassangna, de renchérir : «Au-delà de l’argent, Kiro’o ne retiendra que des investisseurs compatibles à notre vision. Nous assurons d’ailleurs une Due Diligence rigoureuse sur les sources de revenus des investisseurs »

Retrouvez ici notre interview vidéo d’Olivier Madiba, son histoire, ses jeux vidéos préférés, ses objectifs…

La jeune entreprise précise qu’elle utilise son fameux process «d’Equity Crowfunding Rebuntu» qui permet à des investisseurs d’acheter des parts à partir de 500 USD (environ 275 000 FCFA). Chaque nouvel actionnaire a un droit de vote et peut participer à la gestion de l’entreprise via un intranet dédié. L’opération est encore en cours et le studio souhaite boucler la levée de fonds en juin 2019.

Au-delà de son Equity crowdfunding, le studio Kiro’o Games indique qu’il utilise en parallèle des voies plus classiques. La start-up se félicite de ce que, Rebecca Enonchong, une des pointures de la tech en Afrique francophone, est l’une des «Lead investor » de ce round à travers son syndicat de business Angels le « Cameroon Angels Networks ».

Kiro’o Games a forcé l’admiration de la Banque des Etats de l’Afrique centrale dans un de ses rapports en 2018 sur le Crowfundig dans la zone Cemac. Et pour cause, l'entreprise a réussi à financer le plus grand projet de l’industrie vidéoludique d'Afrique francophone, à hauteur de 129,87 millions FCFA (198 000 euros) par financement participatif. Et ceci, sans disposer au préalable de garanties immobilières, d’expérience avérée ou même d’une clientèle clairement identifiée.

SA