600 milliards $ risquent d’être gaspillés avec la construction de nouvelles centrales à charbon

(Agence Ecofin) - 600 milliards $ risquent d’être gaspillés dans la construction de nouvelles centrales à charbon en raison du manque de compétitivité de ces infrastructures face au renouvelable. C’est ce qui ressort d’une nouvelle étude publiée par le groupe de réflexion et d’analyse Carbon Tracker.

Les pays et les régions qui risquent les pertes les plus importantes sont la Chine (158 milliards $), l’Asie du Sud Est (124 milliards $), l’Inde (80 milliards $) et l’Union européenne (16 milliards $).

Actuellement, affirme l’organisation, 60 % des centrales à charbon produisent une électricité plus chère que celle des centrales au renouvelable. En 2030, même en incluant le coût de construction des centrales, les énergies renouvelables seront plus rentables que la poursuite de l’exploitation des centrales à charbon.

« Le marché nous pousse vers la transition énergétique, mais les gouvernements font la sourde oreille. Le bon-sens économique requiert que les nouveaux projets de centrales à charbon soient immédiatement abandonnés et que les centrales existantes soient progressivement fermées », a affirmé Matt Gray, l’un des co-auteurs du rapport.

A travers le monde, 499 GW de centrales à charbon, représentant un investissement de 638 milliards $ sont prévus pour être construits. Or, pour atteindre les objectifs climatiques, il faudra diminuer la production électrique des centrales à charbon de 80 %. Cela représente l’équivalent d’une centrale à charbon fermé chaque jour jusqu’en 2040.

Gwladys Johnson Akinocho

