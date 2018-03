Nigeria : l’investisseur sud-africain Old Mutual Investment Group impliqué dans le rachat d’une importante ferme de production de céréales

(Agence Ecofin) - Le fonds agricole UFFC-NAIC détenu conjointement par Old Mutual Investment Group, l’un des plus grands gestionnaires d’investissement privé en Afrique et par la Nigeria Sovereign Investment Authority (NSIA), un organisme de gestion de fonds au Nigeria, a affirmé avoir acquis une ferme de maïs et de soja de 3500 hectares dans l’Etat de Nasarawa au Nigeria.

Le montant de cet investissement n’a pas été dévoilé. Toutefois, le Fonds UFFC-NAIC a fait savoir qu’une partie de ces capitaux sera affectée à l’extension de la ferme et l’augmentation de la qualité et de la quantité de production.

« L'injection de capital servira à construire et à installer des infrastructures d'irrigation, des réservoirs d'eau, des installations de stockage et de traitement du grain à la fine pointe de la technologie. De plus, les exploitations agricoles seront agrandies pour servir de sources d'approvisionnement à l'usine de traitement » a déclaré Uche Orji (photo), directeur général de NSIA.

A sa suite, Erwin Bouland, Directeur général adjoint de l'UFF-NAIC, a fait savoir qu’il s’agissait du premier co-investissement réalisé au sein d’une ferme au Nigeria.

Chamberline Moko