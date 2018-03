La BAD alloue 74 millions $ au Burkina Faso dans le cadre du projet Epine dorsale Nord

(Agence Ecofin) - La Banque africaine de développement (BAD) a octroyé au Burkina Faso, un financement de 74 millions $ (environ 39,37 milliards de francs CFA) au profit du projet d’interconnexion électrique Nigeria-Niger-Bénin-Togo-Burkina Faso. Selon le ministère burkinabé de l’Economie et des finances, le protocole de financement est composé d’un prêt de 51,3 millions $ et d’un don d’environ 22,6 millions $.

Dénommé Epine dorsale Nord, le projet de mise en place de cette ligne électrique de 330 kV reliera les cinq pays sur 842 km et inclura la construction de 6 postes de transformation le long de son parcours. Il permettra non seulement l’échange d’énergie entre ses différents bénéficiaires, mais rendra également possible, l’électrification de 294 localités dont 76 au Burkina Faso.

Le coût total de mise en œuvre du projet est estimé à 317,9 millions $ et sera cofinancé avec l’appui d’autres partenaires au développement tels que l’Agence française de développement, la Banque mondiale, ainsi que les gouvernements des cinq pays.

« La BAD soutiendra spécifiquement la construction des postes de transformation au niveau de Ouagadougou, mais aussi le renforcement des réseaux électriques du pays pour en assurer une exploitation optimale.», a expliqué Pascal Yembiline, le responsable de la BAD pour le Burkina Faso.

Gwladys Johnson Akinocho