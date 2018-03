Egypte : les firmes d’investissements Ezdehar Egypt Mid-Cap Fund et NBK Capital affichent leur intérêt pour le secteur du café

(Agence Ecofin) - Ezdehar Egypt Mid-Cap Fund, une firme de private equity qui investit dans des entreprises de taille moyenne en Egypte, et groupe financier NBK Capital, la branche investissement de National Bank of Kuweit, ont chacune formulé des offres pour l’acquisition d’une participation majoritaire au sein de MisrCafé, une entreprise égyptienne spécialisée dans la production de café instantané et torréfié.

Les médias égyptiens qui donnent l’information, ne fournissent pas de détails sur les offres. Arqaam Capital, la banque d’investissement spécialisée dans les marchés émergents, intervient en qualité de conseiller financier pour MisrCafé, et l’aidera à analyser les offres faites.

En 2015, la société d’investissement émirati Abraaj Capital avait également entamé des négociations avec les principaux actionnaires de MisrCafe dans l’optique d’acquérir une participation majoritaire au sein de cette firme. Toutefois, l’opération n’avait pas abouti.

Chamberline Moko