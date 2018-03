Egypte: la société technologique Honeywell intéressée par les grands projets TIC nationaux

(Agence Ecofin) - La société Honeywell, spécialisée dans les logiciels industriels et les solutions de construction intelligente, est intéressée par les grands projets technologiques de la République d’Egypte. Stephen Gold (photo), son vice-président et directeur général, l’a fait savoir à Yasser El-Kady, le ministre égyptien des Communications et Technologies de l’Information. C’était au cours d’une audience que celui-ci a accordée le 14 mars 2018 au patron de la société technologique Honeywell, qu’accompagnait sa collaboratrice Dina Tamimy, la directrice du département villes intelligentes et grands projets.

Au cours des échanges, Stephen Gold a affirmé au ministre Yasser El-Kady, l’engagement de Honeywell à maintenir sa présence sur le marché égyptien en apportant au pays, son expertise en matière de dernières solutions technologiques intégrées dans plusieurs mégaprojets, notamment les villes intelligentes, les parcs technologiques, les services aux citoyens et aux entreprises.

Honeywell n’est pas la seule entreprise technologique qui tente actuellement de séduire les autorités égyptiennes afin de participer aux grands chantiers TIC nationaux. Cisco, Qualcomm, Huawei, Hewlett Packard Enterprise (HPE), ZTE, sont quelques unes des entreprises qui l’ont devancé depuis le début de l’année, attiré par les opportunités d’affaires TIC qu’offre l’Egypte en pleine mutation numérique.