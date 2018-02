Ascent Rift Valley Fund annoncée dans le capital d’une société de fabrication de pièces détachées automobiles

(Agence Ecofin) - Ascent Rift Valley Fund (ARVF), une firme de private equity focalisée sur l’Afrique de l’Est, a conclu un accord portant sur l’acquisition d’une participation majoritaire dans le capital d’Auto Springs East Africa, l’un des plus importants fabricants kényans de pièces détachées d’origine pour les véhicules automobiles.

Ascent Rift Valley Fund s’est associé à la SFC Finance Ltd, une institution financière fournissant des fonds à moyen et long terme aux PME en Afrique, pour acquérir ces parts dans Auto Springs East Africa. « SFC Finance a montré un intérêt pour les investissements en Afrique de l’Est et au Kenya », a indiqué David Owino, associé chez Ascent Capital Advisory Services.

C’est le premier investissement que réalise ARVF dans l’industrie automobile de la sous-région et le deuxième investissement réalisé au Kenya. Le fonds cible des entreprise d’Afrique de l’est ayant un bon potentiel de croissance, avec des besoins de financement n’excédant pas les deux millions $.

Chamberline Moko