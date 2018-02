Namibie : le gestionnaire de fonds Eos Capital investit 40 millions $ dans le secteur de la distribution d’eau

(Agence Ecofin) - Eos Capital, un capital investisseur namibien a acquis des parts au sein de deux sociétés actives dans le secteur de la distribution d’eau en Namibie. Il s’agit de Heat Exchange Products (HEP), une firme qui conçoit, fabrique et installe des solutions de traitement d’eau et de transfert de chaleur, et Namibia Aqua Mechanica (NAM), une société spécialisée dans la fabrication de vannes de boue, d’eau et d’air.

Johannes Gawaxab (photo), président du conseil d’administration d’Eos Capital, a indiqué que l’opération a pris la forme d’une acquisition de « la majorité des parts » au sein d’HEP et de NAM, via son fonds Allegrow, pour un investissement de près de 460 millions $ namibiens (39,7 millions $).

Les ressources apportées serviront à renforcer les firmes HEP et NAM. « Nous investissons dans des sociétés ayant un potentiel de croissance rapide. HEP et NAM sont deux structures qui se sont engagées dans le secteur de l’eau, qui est fondamental pour le pays » a déclaré Ekkehard Friedrich directeur des investissements chez Eos Capital.

En attendant l’approbation de cet investissement par la commission namibienne de la concurrence, Eos Capital a indiqué qu’il poursuivra d’autres investissements pour soutenir l’industrialisation et contribuer à la relance économique du pays.

Chamberline Moko