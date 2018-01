Engie accroît sa présence en Afrique de l’Ouest en acquérant deux compagnies électriques

(Agence Ecofin) - L’énergéticien français Engie, à travers sa branche Afrique, vient d’acquérir les compagnies énergétiques Afric Power et Tieri, spécialisées dans les services énergétiques.

Les organisations qui sont présentes en Côte d’Ivoire, au Burkina Faso, au Mali et au Niger proposent des services d’assemblage d’armoires électriques, de mécanismes automatisés de contrôle ainsi que d’installation, de maintenance et de couverture de garantie d’équipements électriques. Elles disposent déjà d’une base clientèle solide dans divers domaines tels que l’agro-industrie, l’agroalimentaire, les mines, les entreprises de services de grande ampleur et des centres de données.

« Afric Power et Tieri sont déjà reconnues dans la région où elles ont bâti une base clientèle solide en misant sur la qualité, la proximité et l’innovation. Nous partageons ces valeurs et sommes convaincus qu’en les combinant à l’expertise, la capacité financière et la reconnaissance internationale d’Engie, nous pourrons déployer dans les meilleurs délais le service énergétique intégré dont la région a besoin.», a affirmé Philippe Miquel, le directeur régional Afrique de l’Ouest d’Engie.

La compagnie est déjà présente en Afrique de l’Ouest où elle a déjà mis en service la centrale solaire de Santhiou Mekhe au Sénégal (30 MW) et le barrage hydroélectrique de Soubré en Côte d’Ivoire (275 MW).

Gwladys Johnson Akinocho