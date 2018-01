AOG fête 30 ans d’investissements et d’esprit d’entreprise

(AOG ) - Fondé par l’entrepreneur suisse Jean Claude Gandur (photo), AOG fête ses 30 ans en 2018. Dès ses débuts en 1987 dans le négoce pétrolier en Afrique de l’Ouest, ce groupe diversifié s’est forgé une réputation d’investisseur avisé. Doté d’une forte capacité à reconnaître et développer de nouvelles opportunités, il est toujours resté fidèle à ses principes d’équité et d’intégrité.

« Nous avons parcouru beaucoup de chemin depuis nos débuts en décembre 1987, commente Jean Claude Gandur, fondateur et Président d’AOG. Je connaissais l’Afrique et le négoce, mais notre histoire est en réalité celle d’un groupe qui investit sans cesse dans des secteurs nouveaux ».

« Si nous avons investi dans des secteurs aussi différents au fil des années, nous l’avons toujours fait avec la même philosophie et les mêmes valeurs : un esprit d’entreprise, une capacité à reconnaître les opportunités et à prendre des risques calculés ainsi que des principes d’équité et d’intégrité », précise-t-il. « Cet ensemble de caractéristiques est au cœur de notre réussite depuis 30 ans et continueront à l’être.»

Présent dans une trentaine de pays d’Europe, d’Afrique et du Moyen-Orient le Groupe emploie aujourd’hui plus de 1500 personnes. Il se concentre sur les secteurs de l’énergie et de l’immobilier auxquels s’ajoutent d’autres investissements en capitaux. Ses deux divisions énergie, Oryx Energies, plateforme intégrée de négoce et aval pétrolier, et Oryx Petroleum, société d’exploration et production pétrolière, sont actives en Afrique et au Moyen-Orient. Créé en 2010, son pôle immobilier AOG Real Estate investit dans le secteur commercial. Il cible des emplacements privilégiés en Europe et en Amérique du Nord, avec des partenaires spécialisés ou via des fonds immobiliers.

Mouvements de balancier sectoriels et en Afrique

« Le contexte des différents secteurs s’est modifié au cours des années, offrant des défis et des opportunités », raconte Jean Claude Gandur.

Lorsqu’AOG a débuté dans l’aval pétrolier il y a 30 ans, l’Afrique n’était pas considérée comme un marché d’avenir. Dans ce contexte, le Groupe a saisi l’opportunité de racheter les actifs de géants pétroliers comme Esso, Agip ou Shell dans les domaines des carburants, du GPL et des lubrifiants : tous réduisaient leur présence sur le continent.

Un retour de balancier s’est opéré depuis peu : l’Afrique attire à nouveau les investisseurs, parmi lesquels de nouveaux acteurs et des entreprises locales.

« Dans l’amont pétrolier, le baril de brut était en dessous de US$ 30 lorsque nous avons commencé en 1994. Nous avons pu surfer sur l’augmentation effrénée des cours qui ont dépassé US$ 140 en 2008, juste avant la vente d’Addax Petroleum », rappelle Jean Claude Gandur.

« Nous avons également réalisé d’excellents résultats dans l’immobilier qui a apporté une contribution significative à nos bénéfices depuis 2010. Nous gérons notre portefeuille de manière proactive, avec un œil attentif sur les marchés. A ce titre, nous avons vendu trois de nos propriétés londoniennes à des taux de capitalisation record en 2016, juste avant le vote sur le Brexit ».

« A l’avenir, nous continuerons à faire preuve de rigueur et d’esprit d’entreprise dans nos décisions d’investissement. Sans oublier une part d’inattendu dans le choix des secteurs », conclut-il.

Dates clés (voir aussi www.aoginvest.com/anniversaire)

1987 : création d’AOG, actif dans le négoce pétrolier en Afrique de l’Ouest

1989 : lancement des activités d’aval pétrolier (acquisition d’un dépôt pétrolier Esso au Sénégal et des stations-service Phoenix au Nigéria)

1994 : création d’Addax Petroleum (1 ère société d’exploration-production pétrolière)

2008 : création d’Addax Bioenergy (biocarburants et électricité durables issus de canne à sucre)

2009 : vente d’Addax Petroleum au conglomérat chinois Sinopec

2010 : création d’Oryx Petroleum (2 e société d’exploration-production pétrolière)

2010 : création d’AOG Real Estate

2013 : fusion des activités de négoce et d’aval pétrolier pour former Oryx Energies

2016 : avec un nouvel actionnaire majoritaire, Addax Bioenergy devient Sunbird Bioenergy

A propos d’AOG

Créé en 1987 par l’entrepreneur suisse Jean Claude Gandur, AOG est un groupe d’investissement privé spécialisé dans l’énergie (en Afrique et au Moyen-Orient), l’immobilier commercial (en Europe et en Amérique du Nord) et d’autres investissements en capitaux. Au fil des années, AOG a acquis une réputation d’investisseur avisé, avec une capacité instinctive à reconnaître les nouvelles opportunités et à prendre des risques calculés, sans enfreindre ses principes d’équité et d’intégrité. AOG emploie plus de 1500 personnes en Afrique, en Europe et au Moyen-Orient.