En 2017, les investissements dans les télécoms au Cameroun ont baissé de 23,8%, à 305,3 milliards FCFA

(Agence Ecofin) - Après avoir culminé à 400 milliards de francs Cfa en 2016, soit le volume le plus important depuis 2009, les investissements réalisés dans le secteur des télécoms au Cameroun sont retombés à 305,3 milliards de francs Cfa, au cours de l’année 2017.

Même si l’Agence de régulation des télécoms (ART) précise dans un rapport qu’il vient de publier à cet effet, que ce volume des investissements exclut les «droits d’entrée et de renouvellement», ces statistiques révèlent une baisse de 23,8% par rapport à l’année 2016.

Cette réalité dénote d’un ralentissement important, notamment de la part des opérateurs de la téléphonie mobile que sont Orange, MTN et Nexttel. Principaux investisseurs du secteur des télécoms au Cameroun, ces opérateurs ont dû mettre la pédale douce en 2017, après avoir réalisé d’importants investissements en 2014, 2015 et 2016.

Pour rappel, ces dates correspondent au lancement du premier réseau 3G dans le pays (Nexttel) et au renouvellement des licences de MTN et Orange, assortis de la 3G et de la 4G (2015) ; puis à la période d’extension de ces réseaux à travers le pays (2016).

