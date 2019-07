Togo: la SFI explore des pistes de financement en faveur des « Nana Benz »

(Agence Ecofin) - Au cours de sa visite au Togo, en qualité de vice-président de la Société financière internationale (SFI), Sérgio Pimenta a rencontré celles qui avaient fait la fierté des femmes togolaises, grâce à leur sens aigu des affaires et continuent d’impacter la vie économique du pays.

Les femmes du Grand Marché de Lomé, communément appelées « Nana Benz » (pour être parvenues à se procurer des Mercedez Benz grâce au commerce des pagnes, NDLR), ont en effet eu droit à un clin d’œil admiratif du responsable de la SFI, rapporte le site Togo First.

Celui-ci annonce, via son compte twitter, avoir « discuté avec ces célèbres femmes d’affaires de la façon dont on peut soutenir les femmes entrepreneures du Togo ». A son arrivée au Togo, il déclarait avoir dans son agenda, le projet de rencontrer, entre autres, les clients de SFI et ses prospects.

Les femmes entrepreneures togolaises et plus exactement les « Nana Benz » pourraient-elles se frotter les mains d’avoir décroché un partenaire de référence ?

En attendant cette bonne perspective que laisse entrevoir sa visite au Togo, Sérgio Pimenta affirme, ravi de sa rencontre avec les femmes commerçantes et autres : « J'ai été fasciné par l'histoire de ces générations de femmes commerçantes qui ont été parmi les premières à acheter une Mercedes Benz grâce à leur travail ».