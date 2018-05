Cellulant obtient un financement de 47,5 millions $ du fonds d’investissement The Rise Fund

(Agence Ecofin) - Cellulant, le fournisseur de services de paiement en ligne, déjà présent dans 11 pays africains, a obtenu un financement de 47,5 millions de dollars US du fonds d’investissement The Rise Fund.

L’argent lui servira à développer sa présence sur le continent et à améliorer ses produits de paiement, pour l’accès d’un plus grand nombre d’Africains encore non bancarisés aux solutions de paiement numérique. En échange du financement, The Rise Fund va faire son entrée dans le capital de Cellulant.

Yemi Lalude, le directeur associé de TPG Growth, la société qui gère le fonds d‘investissement The Rise Fund, a justifié l’investissement de l’entreprise dans Cellulant au regard de la « position unique » qu'il détient dans l’écosystème de la technologie financière en Afrique.

Selon lui, la compagnie dispose d'un potentiel certain pour offrir un meilleur accès aux services de paiement à des dizaines de millions d’utilisateurs sur tout le continent, leur permettant de réaliser des économies et d'enregistrer des revenus plus élevés.

Pour Bill McGlashan, le président-directeur général et co-fondateur de The Rise Fund, l’extension en Afrique « des services bancaires mobiles, faciles à utiliser et à bas coût, offre un impact potentiel immense et Cellulant est à l’avant-garde de cette démarche».

Il considère Cellulant comme le partenaire idéal pour le premier investissement de The Rise Fund en Afrique.