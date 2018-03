Angola : les secteurs de l’énergie et de l’eau ont attiré plus de 13 milliards $ d’investissement en 5 ans

(Agence Ecofin) - Entre 2013 et 2017, le secteur angolais de l’énergie et de l’eau a recueilli 13 milliards $ d’investissement. Cette information a été révélée par José Salgueiro, le directeur des études, de la planification et des statistiques du ministère de l’énergie et de l’eau.

Selon le responsable, ces fonds dont 80% sont allés dans le domaine énergétique, ont principalement servi à l’extension des capacités de production et de transport de l’énergie.

Leur principal bénéficiaire a été le programme national visant à raccorder les comtés du nord, du centre et du sud du pays au réseau électrique.

Le pays a également procédé entre autres à la mise en place de la centrale à cycle combiné de Soyo d’une capacité de 750 MW, dont le coût de production électrique est significativement réduit par l’utilisation du gaz extrait des champs nationaux.

« Le tarif moyen par kilowattheure appliqué en Angola est de 2,5 cents de dollars contre une moyenne de 8 cents pour les autres pays de la région.», s’est réjoui le responsable.

L’Angola qui a un taux d’électrification d’environ 50% ambitionne d’atteindre l’accès universel à l’énergie d’ici à 2030.

Gwladys Johnson Akinocho