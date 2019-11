Malawi : la Banque européenne d’investissement et l’UE accordent un financement de 139 millions EUR pour réhabiliter 347 km de la nationale M1

(Agence Ecofin) - Le gouvernement du Malawi et la Banque européenne d’investissement (BEI) ont signé un accord de financement de 139 millions d’euros pour la réhabilitation de 347 km de tronçons sur la nationale M1, le plus important axe routier du pays.

La convention y relative a été signée, ce jeudi 14 novembre 2019, à Lilongwe entre le ministre des Finances, Joseph Mwanamvekha ; le directeur de la Malawi Roads Authority, Emmanuel Matapa ; le directeur de la Malawi Roads Fund Administration, Stuart Malata, et Diederick Zambon, responsable de la BEI en charge du financement du secteur public en Afrique subsaharienne.

En vertu de l’accord, la BEI accordera un prêt de 95,5 millions d'euros sur 20 ans, assorti d'un don de 43,1 millions d’euros de l'Union européenne (UE). C’est le plus important prêt à l’investissement de la BEI dans ce pays enclavé d’Afrique australe.

Une fois réalisés, les travaux routiers devraient permettre de réduire les coûts de transport et les temps de trajet, et de faciliter les exportations du Malawi. De plus, en modernisant la route, le projet devrait également améliorer considérablement la sécurité des usagers.

« Ce projet routier est crucial pour notre pays en raison de sa grande importance pour nos économies nationales et régionales, car il constitue un important corridor international entre le Malawi et les pays voisins. La majeure partie de nos exportations et importations se fait par ce couloir », a commenté le ministre Joseph Mwanamvekha.

Le ministre des Transports et des Travaux publics, Ralph Jooma, a indiqué pour sa part que « la route M1 fait partie du corridor nord-sud reliant le Malawi et d'autres pays de la SADC au port de Dar es Salaam. Une fois les travaux de modernisation terminés, les agriculteurs des zones rurales bénéficieront d'un meilleur accès aux marchés locaux et notre pays aura un accès plus facile aux marchés internationaux ».



