Africa50 rejoint Power Africa pour drainer plus de financement vers le secteur électrique

(Agence Ecofin) - Power Africa et Africa50 viennent de signer un mémorandum d’entente dans un nouveau partenariat pour la mobilisation de financements dans le secteur électrique. La collaboration portera également sur le développement de modèles de partenariats public-privés innovants en Afrique subsaharienne.

« La production et la distribution d’électricité font partie des infrastructures les plus importantes pour l’Afrique en raison de leur effet multiplicateur sur le développement économique. Le développement réussi des projets énergétiques nécessite une collaboration entre les différentes parties prenantes. C’est donc avec plaisir que nous travaillons avec Power Africa Initiative et nous sommes impatients de collaborer avec les compagnies et organisations membres pour la mise en œuvre de ce type de projets sur le continent », a affirmé Koffi Klousseh, directeur du développement des projets chez Africa50.

Lancé en 2013 par le président américain Barack Obama, Power Africa est une initiative qui supporte le développement de l’Afrique à travers l’amélioration de son accès à l’électricité.

Africa50, quant à elle est une banque d’investissement dans les infrastructures en Afrique qui s’intéresse principalement aux secteurs de l’énergie, de l’eau, des transports et de la communication. Elle devient ainsi le 19ème partenaire au développement à rejoindre l’initiative Power Africa.

Gwladys Johnson Akinocho

Lire aussi:

07/10/2019 - Africa50, Colas, Jovena et SN Power s’engagent pour le développement de la centrale hydroélectrique de Volobe à Madagascar

16/05/2019 - L’initiative Power Africa a aidé à la mobilisation financière de 121 projets de 10 000 MW de capacité totale