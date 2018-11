le-groupe-audiovisuel-trace-entre-au-capital-de-la-start-up-coinafrique

(Agence Ecofin) - Le groupe audiovisuel Trace, spécialisé dans la musique et le divertissement afro-urbains, a acquis des parts de CoinAfrique, l’une des principales plateformes de petites annonces du continent. L’opération a été annoncée par un communiqué de presse.

Jusque-là, aucune information n’a été donnée sur le nombre de parts acquises et leur coût.

« L'entrée de Trace au capital de CoinAfrique nous conforte dans la pertinence de notre modèle de croissance et dans l'opportunité́ de créer un leader panafricain francophone des petites annonces.», ont assuré Matthias Papet et Eric Genêtre, cofondateurs de CoinAfrique.

Effectivement, l’apport de Trace devrait permettre à la plateforme qui compte 400 000 utilisateurs actifs, répartis dans 15 pays africains, d’accélérer son développement.

Pour Olivier Laouchez (photo), cofondateur et PDG de Trace, s’est dit enchanté de participer au développement de la plateforme de petites annonces. « CoinAfrique a déjà démontré son potentiel et nous sommes ravis de contribuer à son développement. Cette prise de participation est en ligne avec notre stratégie d'investissement dans des services mobiles et digitaux ainsi qu’à notre volonté de soutenir des initiatives entrepreneuriales ayant un impact positif sur le Continent Africain.», a-t-il déclaré.

L’accord devrait élargir les horizons de CoinAfrique grâce à l’immense réseau du groupe Trace, bien implanté sur les marchés anglophones et lusophones du continent où la plateforme de petites annonces est encore peu connue.

