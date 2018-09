Le fonds britannique UK Aid Direct investira 2 millions $ dans Energize Africa

(Agence Ecofin) - Le fonds britannique Uk Aid Direct apportera 1,6 million de livres sterlings, soit près de 2 millions $, sous forme de financements supplémentaires à Energize Africa, une plateforme mise sur pied dans le but d’améliorer l’accès à l’énergie solaire en Afrique subsaharienne.

Energize Africa utilisera ses ressources pour financer des entreprises en phase de démarrage et dont l’activité consiste à fournir de l’énergie solaire aux écoles, aux hôpitaux, aux agriculteurs et aux ménages. « A travers ce programme, 1500 nouveaux investisseurs britanniques financeront des projets pour permettre à 125 000 personnes d’accéder à une énergie durable et propre », a déclaré la ministre britannique Harriett Baldwin (photo).

Depuis son lancement en 2017, la plateforme Energize Africa a déjà bénéficié de 4,8 millions de livres sterlings apportés par 1000 investisseurs pour faciliter l’accès à l’énergie solaire à des populations d’Afrique subsaharienne.

Chamberline Moko