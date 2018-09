Egypte : CI Capital veut accroitre son portefeuille d’actifs sous gestion à 558 millions $ d’ici mars 2019

(Agence Ecofin) - Le groupe de services financiers égyptien CI Capital veut accroître son portefeuille d’actifs sous gestion à 10 milliards de livres égyptiennes (558,2 millions $) d’ici mars 2019. « Nous cherchons à stimuler nos actifs sous gestion en organisant une série de négociations avec certains investisseurs locaux et étrangers pour gérer leurs portefeuilles financiers », a confié Amr Abol-Enein, directeur général de l’institution.

En plus de renforcer son portefeuille d’actifs, ce groupe financier qui est également présent à New York et à Dubaï, prévoit d’acquérir des participations au sein des sociétés d’assurance en Egypte. Pour se préparer à cette opération, CI Capital a récemment augmenté son capital à 1 milliard de livres égyptiennes par l’émission de 132 millions d’actions nouvelles.

Dans un communiqué, les responsables du groupe financier avaient indiqué que cette augmentation de capital allait renforcer le bilan de la firme, d’une part, et lui permettre d’autre part, d’investir dans le secteur non bancaire ainsi que dans des entreprises en croissance.

Mis sur pied en 2005, CI Capital offre plusieurs solutions financières à des PME et des firmes en Egypte.

Chamberline Moko