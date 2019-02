Maroc: l’Américain Cummins s’allie au groupe OCP pour construire une usine de moteurs de haute puissance

(Agence Ecofin) - L’Office Chérifien des Phosphates (OCP) et Cummins, un groupe américain spécialisé dans la conception et la fabrication des moteurs diesel, ont annoncé, dans un communiqué publié le 13 février, la signature d’un partenariat pour le lancement d’une usine de moteurs de haute puissance au Maroc.

Située dans la ville de Khouribga, l’usine s’étend sur 14 000 mètres carrés. Elle devrait entrer en production en 2021 pour une capacité annuelle de 100 moteurs. La production est destinée aux régions de l’Afrique du Nord et de l’Afrique de l’Ouest, et la maintenance des moteurs Cummins sera réalisée sur place, selon les termes de l’accord de partenariat conclu entre les deux partenaires.

Cummins devrait investir 40 millions de dirhams (environ 3,8 millions d’euros) dans cette usine.

Le groupe marocain n’a pas, quant à lui, dévoilé le montant qu’il entend injecter dans le projet.

L’usine devrait générer 75 emplois, principalement de techniciens et d’ingénieurs. Ces employés seront recrutés localement et bénéficieront des formations internes de Cummins qui mettent l’accent sur le transfert des compétences et un excellent support aux clients.

« Ce partenariat stratégique met en œuvre notre modèle triple-win, qui allie des performances améliorées pour OCP, des opérations best-in-class pour notre partenaire, et un impact structurant pour notre écosystème.», a commenté Iliass El Fali, vice-président exécutif en charge des opérations industrielles du groupe OCP, cité par le site d’information marocain Les Eco.

Lire aussi:

04/01/2019 - Maroc: l’Office chérifien des phosphates lance une nouvelle usine d’engrais et ouvre une filiale à Singapour

21/09/2015 - Maroc : l’OCP envisage d’ouvrir son capital à des investisseurs étrangers

16/04/2013 - Maroc : l’Office chérifien des phosphates se dote d’une salle de marchés

30/11/2011 - L’Office Chérifien des Phosphates prend position en mer Noire