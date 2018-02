La firme émirati Shuaa Capital lance une filiale de courtage en valeurs mobilières sur le marché financier égyptien

(Agence Ecofin) - Shuaa Capital, un fournisseur de services financiers basé aux Emirats Arabes Unis, et coté sur le marché financier de Dubaï, a lancé le 13 février 2018 au Caire sa filiale de courtage en valeurs mobilières dénommée Shuaa Securities-Egypt. Ses responsables espèrent, avec cette initiative, accroître sa présence en Afrique du Nord et aussi étendre ses produits et services financiers sur le continent.

« L’ouverture de nos bureaux au Caire marque une étape importante pour Shuaa. L’Egypte avec sa position est la porte d’accès à l’Afrique du Nord. Et de ce fait, ce pays fait partie de nos plans de croissance stratégique à long terme », a déclaré Jassim Alseddiqi (photo), président de Shuaa Capital.

La firme créée en 1979 a annoncé avoir réalisé un bénéfice de 74 millions de dirhams des Emirats Arabes Unis (20,1 millions $) au terme de l’exercice 2017.

Elle possède désormais trois filiales dont Shuaa Securities-Egypt, Shuaa Capital-Arabie Saoudite qui opère dans le secteur de l’immobilier et de la gestion des investissements, et Gulf Finance Saudi Arabia, la branche accordant des crédits aux institutions et aux particuliers selon les normes de la Charia.

Chamberline Moko