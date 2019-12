ECP a été nommé gestionnaire de fonds panafricain de l'année lors de la cérémonie SuperReturn Africa GP

(ECP) - Emerging Capital Partners (ECP) a remporté le prix du gestionnaire de fonds panafricain de l'année lors de la cérémonie de remise des prix SuperReturn Africa GP qui s'est tenue au Cap, en Afrique du Sud, le 3 décembre 2019.

Avec plus de 500 participants et plus de 120 LP, SuperReturn Africa est l'un des événements de capital-investissement africains les plus importants et les plus prestigieux. ECP est heureux d’être reconnu par cette prestigieuse institution pour sa stratégie et ses efforts visant à favoriser une croissance structurante et durable dans les économies africaines.

L'un des gestionnaires de fonds de capital-investissement panafricains les plus anciens et les plus expérimentés, ECP se concentre sur les opportunités qui répondent aux besoins de base et émergents des consommateurs et aux exigences commerciales vitales. Depuis 2000, ECP a levé 3,2 milliards de dollars investis dans des entreprises africaines à travers le continent. ECP a réalisé 66 investissements dans quatre secteurs (infrastructure et logistique, services financiers, télécommunications et TIC et biens de consommation) et a réalisé près de 50 sorties. ECP considère sa présence sur le terrain, avec des bureaux en Afrique du Sud, au Kenya et en Côte d’Ivoire, comme une composante inestimable de sa capacité à déployer des capitaux à travers le continent et à soutenir les investisseurs dans leur expansion.

Cette récompense fait suite à une série d'annonces majeures pour ECP, à commencer par celle de la clôture définitive de son quatrième fonds panafricain, ECP Africa Fund IV, fin 2018, suivie d'un investissement majoritaire dans Artcaffé, une chaîne de restaurants et cafés à Nairobi, au Kenya. La société détenue par ECP, Oragroup, est également inscrite à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) et est devenue la plus importante cotation depuis la création de la BRVM en 1998. En 2019, ECP a annoncé un investissement dans Inter Africa Transport Forex (IATF), un opérateur de plate-forme de technologie financière basé en Afrique australe qui s'efforce de faciliter le transport transfrontalier. Enfin, fin 2019, ECP a annoncé un partenariat stratégique avec trois Institutions Financières de Développement (IFD) pour soutenir la croissance et le développement des établissements d'enseignement supérieur en Afrique à travers le véhicule d'investissement Africa Edu Holding (AEH).

Emerging Capital Partners est fier de recevoir cette distinction et remercie ses collaborateurs qui s'efforcent au quotidien de concrétiser la vision et la stratégie d'ECP pour contribuer au développement durable sur le continent.

A propos de Emerging Capital Partners (ECP)

Emerging Capital Partners (ECP) est l’un des plus anciens gestionnaires de fonds de capital-investissement axés sur l’Afrique. Depuis 2000, ECP a mobilisé plus de 3,2 milliards de dollars américains en investissements via ses fonds et ses co-investissements, et a réalisé plus de 60 transactions et près de 50 sorties de capital. ECP cherche à identifier les entreprises qui bénéficieront des changements démographiques et économiques, moteurs de la croissance à long terme de l’Afrique et s’efforce d’améliorer leurs performances et leur rentabilité en créant des entreprises durables qui apportent des avantages durables à leurs communautés. ECP dispose de quatre bureaux couvrant les principales économies africaines.