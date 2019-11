Kenya : 15 milliards $ seront nécessaires pour l’accès universel à l’énergie en 2022 selon Power for All

(Agence Ecofin) - Le Kenya aura besoin de 15 à 18 milliards $ d’investissements pour atteindre l’accès universel à l’énergie d’ici à 2022. Cette information a été transmise à Bloomberg par Power for All, une coalition réunissant 200 organisations publiques et privées engagées pour l’accès universel à l’énergie.

« Avec près de 15 milliards d’investissements dans un ensemble de projets impliquant des centrales, dont certaines géothermiques, des installations hors réseaux, des infrastructures de transmission et de distribution et l’efficacité énergétique, le Kenya pourrait atteindre l’accès universel à l’énergie d’ici 2022. Actuellement, la croissance de la demande énergétique dans la région est de 5,3 % », ont affirmé Rebekah Shirley, directrice des recherches et Monkgogi Otlhogile, le gestionnaire des données chez Power for All.

L’atteinte de l’objectif dépendra également d’autres facteurs tels que la disponibilité du financement, la croissance démographique, les technologies disponibles, la demande énergétique ou encore les politiques et réglementations en vigueur.

Les estimations de la coalition se basent sur un scénario dans lequel 12,6 % des populations ont accès à l’électricité grâce aux technologies off-grid.

Gwladys Johnson Akinocho

