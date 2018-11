L’allemand GreenTec Capital investit dans le secteur éducatif au Kenya

(Agence Ecofin) - GreenTec Capital Partners a réalisé un nouvel investissement dans le secteur éducatif au Kenya. La firme allemande a financé pour un montant non divulgué l’institut de formation Yusudi Ltd, qui développe des contenus innovants dans l’optique de faciliter l’acquisition de compétences pratiques.

Yusudi qui met en place des cours d’apprentissage mixte, alliant formation, mentorat et stage pratique en entreprise, souhaite étendre son impact dans le pays en numérisant ses contenus et en les rendant accessibles via une plateforme spécifique qu’elle mettra sur pied. L’institut prévoit aussi de proposer des contenus d’apprentissage sur mesure à ces étudiants.

Avec ces capitaux injectés par la société d’investissement GreenTec Capital, l’institut de formation kényan espère attirer plus de 300 000 utilisateurs en Afrique de l’Est sur sa plateforme d’ici 2023. Depuis quelques mois, l’allemand GreenTec prend des participations dans des entreprises en Afrique subsaharienne. Avant l’investissement actuel, la firme avait injecté des fonds au sein d’une société de fabrication de composants informatiques en Namibie.

Chamberline Moko